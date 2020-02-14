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Sokak hayvanları unutulmadı

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.02.2020 09:38 | Son Güncelleme

Hacılar Belediyesi etkili olan kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlar için düzenli olarak ilçenin belirli noktalarında yemleme yapılıyor.Hacılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kış ayları nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarına düzenli olarak yemleme yapıyor.İlçenin yüksek kesimlerinde sokak hayvanları için doğaya, ilçe içinde de besleme noktalarına yem bıraktıklarını dile getiren Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, sokak hayvanlarına herkesin yardım etmesi gerektiğini söyledi.

Hacılar Belediyesi etkili olan kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlar için düzenli olarak ilçenin belirli noktalarında yemleme yapılıyor.
Hacılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kış ayları nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarına düzenli olarak yemleme yapıyor.
İlçenin yüksek kesimlerinde sokak hayvanları için doğaya, ilçe içinde de besleme noktalarına yem bıraktıklarını dile getiren Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, sokak hayvanlarına herkesin yardım etmesi gerektiğini söyledi. Başkan Özdoğan, “Biz burada Belediye olarak bir taraftan halkımıza, ilçemize hizmet ederken bir taraftan da doğayı ve tüm canlıları da gözetmemiz gerekiyor. Bu anlamda ilçemizde yüksek kesimlere sokak hayvanları için yem bırakıyoruz, köpeklere mama veriyoruz. İlçe içerisinde ki yemleme noktalarına da yem bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.

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