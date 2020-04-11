Sokak hayvanları unutulmadı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, hem etkisini gün geçtikçe artıran korona virüs salgınıyla mücadele sürecinde hem de 2 günlük sokağa çıkma yasağı döneminde sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı.

Haftanın 7 günü sokak hayvanları için birçok noktaya mama ve su bırakarak onlara sahip çıkan Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, yasağın başladığı gün 4 merkez ilçede bulunan kedi ve köpek besleme odakları ile uygun gördükleri noktalara mama ve su bıraktı. Büyükşehir ekipleri, ayrıca kentin farklı noktalarında ve sahil kenarında kuşların aç kalmaması için de yem ve su bıraktı. Ekipler, 4 merkez ilçenin yanı sıra 9 ilçenin koordinasyon birimlerine ve Tarsus, Silifke, Bozyazı’da bulunan 500’er hayvan kapasiteli bakımevlerine de gerekli mama takviyesinde bulundu.

“Siz evden çıkmayın, can dostlarımız bize emanet”

Hem korona virüs salgınıyla mücadele sürecinde hem de 2 günlük sokağa çıkma yasağı döneminde bütün ekiple birlikte görevlerinin başında olduklarını ifade eden Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Veteriner Hekim Mehmet Cücük, 4 merkez ilçe dışında 9 ilçenin koordinasyon birimlerine ve 3 bakımevine gerekli mama takviyesinde bulunulduğunu vurguladı. Cücük, “Şuan 7 tane aracımıza gerekli mama takviyesini yaptık. 4 merkez ilçemize gerekli mama dağıtımını yapıyorlar. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Sokaktaki canlarımız dağıtacağımız mamalarla beslenecektir. Ayrıca şuan 7 teknik personelimiz bakımevimizde görevinin başında. Gerek hasta, gerekse ihbarlar sonucu gelecek olan yaralı dostlarımıza gereken müdahaleyi yapmak üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

