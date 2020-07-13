Sokak hayvanları yeni mama kaplarına kavuştu

Gölbaşı Belediyesi ve hayvanseverler tarafından alınan mama ve su kapları çeşitli bölgelere yerleştirilmek üzere hayvanseverlere teslim edildi.

Gölbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde Gölbaşı Belediyesi ve hayırseverler iş birliğinde alınan 250 adet mama ve su kabı, can dostların yaşamlarını kolaylaştırmak için hayvanseverlere teslim edildi. Düzenlenen programa Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yavuz Ekici, Türkiye Hayvan Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, Gölder Başkanı Gürsel Demirci ve mama ve su kaplarını teslim alan hayvanseverler katıldı.

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından tasarlanan kapların sokak hayvanları için yaz aylarında kolaylık sağlayacağını aktaran Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Hayvanseverlerimizi çıktığı yolda yalnız bırakmamak adına bizler de Fen İşleri Müdürlüğümüz ile harekete geçtik ve 50 adet kabımızı hayvansever vatandaşlarımıza teslim ettik. Bu sayede can dostlarımızın yaz ayında yemeksiz kalmasının önüne geçmek istedik. Salgın sürecinde de her gün düzenli olarak bıraktığımız mamalar ile sokak hayvanlarımızın yanında olduk. Bundan sonra hayata geçireceğimiz projelerle de onların yanında olacağız. Gölbaşı İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürümüz Sayın Yavuz Ekici’nin nezdinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Sadece mama bırakmak ile sınırlı kalmayıp sahiplendirme çalışmalarına da hız kazandıracaklarını ve bunu bir projeye dönüştürdüklerini belirten Başkan Şimşek, “Belediye olarak sahiplenen kişilere hayvanı muhafaza edeceği kulübesini, yıllık yapılması gereken aşılarını, gerekli şartlarda veteriner ve tedavi desteği ile mama desteğini sağlayacağız. Sadece yapmanız gereken sokak hayvanlarımızı sahiplenmek. Bunun üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Evet sokak hayvanımızı sahiplendirdik ama desteğimizi de çekmeyeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.

