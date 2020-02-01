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Sokak hayvanlarına mama dağıttı

MUŞ HABERLERİ  | 01.02.2020 16:58 | Son Güncelleme

Muş’un Malazgirt ilçesinde hayırsever muhtar Hasan Başaran, yoğun kar yağışı nedeniyle yem bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yüksek enerjili mama dağıttı.Malazgirt’te dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sokakta yaşamını sürdüren hayvanları olumsuz etkiledi.

Muş’un Malazgirt ilçesinde hayırsever muhtar Hasan Başaran, yoğun kar yağışı nedeniyle yem bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yüksek enerjili mama dağıttı.
Malazgirt’te dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sokakta yaşamını sürdüren hayvanları olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle aç kalan sokak hayvanları için Danışmentgazi Muhtarı ve 1071 Bir Umutta Sen Ol Derneği Başkanı Hasan Başaran ilçenin belirli noktalara mama bıraktı.
“İstanbul’dan Malazgirt’te Umut Taşındı”
Hayırsever Muhtar ve Dernek Başkanı Hasan Başaran, sokak hayvanlarının aç kalmaması ve hayatlarını sürdürebilmeleri için çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi. İstanbul’dan hayırseverlerin gönderdiği 250 kilogram özel mamayı dağıttıklarını belirten Dernek Başkanı ve bir Muhtar Hasan Başaran , "Kış; memleketimizde ağır geçiyor. Ben bu mamaları dağıtırken mutlu oluyorum. ‘Pati Dostum’ kampanyası kapsamında Engelsiz Amazonlar Sanat Evi Kurucusu Umut ablamız Gamze Elibol’un gönderdiği 250 kilogram özel mamayı kış ayları dolayısı ile aç kalan sokak hayvanlarına dağıtık. Onların da bu hayatın bir parçası olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bu sebepten sokak hayvanlarımız için gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Halkımızın da bu konu üzerinde hassasiyet göstermelerini istiyoruz” dedi.
Kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan yavru köpeklere Muhtar sahip çıktı.
Muhtar ve Dernek Başkanı Hasan Başaran,” Danişmentgazi Mahallesinde dün gördüğüm 5 yavru köpeğimize iki gündür mama veriyorum. Bugün bu yavru köpeklerimiz için belediye yetkilileri ile görüştüm gelip alacaklar. Belediyemiz bu konuda çok duyarlı. Hayırseverlerin gönderdiği mamaları dağıttık. Bunlar beni motive ediyor mutlu oluyorum. Ben bizlere destek olan tüm hayırseverlere çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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Çetin Eczanesi
Merkez
Yenihasköy Eczanesi
Haskoy
Özmalazgirt Eczanesi
Malazgirt
Derman Eczanesi
Varto
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