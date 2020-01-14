YURTHABER
  4. Sokak hayvanlarına mama dağıttılar

Sokak hayvanlarına mama dağıttılar

BURSA HABERLERİ  | 14.01.2020 10:05 | Son Güncelleme

Bursa Kamp ve Karavan Derneği üyeleri, Nilüfer Belediyesi iş birliğiyle kırsal bölgelerdeki hayvanlara mama dağıttı.

Bursa Kamp ve Karavan Derneği üyeleri, Nilüfer Belediyesi iş birliğiyle kırsal bölgelerdeki hayvanlara mama dağıttı. 10 ayrı mahalleye giden hayvanseverler, toplam 525 kilogram mama dağıtarak can dostların beslenmesine destek oldu.
Kış aylarının gelmesiyle birlikte kırsal alanlarda beslenme çalışmalarına hız veren Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, gönüllü dernek ve sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle de, sokak hayvanlarına yardım eli uzatıyor. Bursa Kamp ve Karavan Derneği, Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü iş birliğiyle doğada yaşam mücadelesi veren sokak hayvanlarına mama dağıtarak, örnek bir çalışmaya imza attı. Atlas, İnegazi, Kayapa, Maksempınar, Unçukuru, Çalı, Hasanağa, Gölyazı, Güngören ve Korubaşı’na giden gönüllüler, Nilüfer Belediyesi ekipleriyle birlikte bölgedeki köpeklerin beslenmesine destek oldu. Toplam 525 kilogram mamanın dağıtıldığı etkinlikte hayvanseverler, herkesi sokak hayvanları konusunda duyarlı olmaya davet etti. Bursa Kamp ve Karavan Derneği Başkanı Eray Çakın, “Dernek olarak kış ayında sokak hayvanlarının aç kalmasına kayıtsız kalamadık. Üyelerimiz arasında mama topladık. Doğa dostu bir derneğiz. Sadece karavanlarla gezmiyoruz, doğaya karşı da sorumluluklarımızı biliyoruz. Bu tür etkinliklere imza atmak bizleri mutlu ediyor. Daha önce dağ köylerinde de köpekleri besledik. Karnı aç olan hayvanlar özellikle kış aylarında daha fazla sıkıntı çekiyorlar. Bu konuda herkes sorumluluk içinde davranmalı” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERNereden çıktı bu Defne Samyeli aşkı!Nereden çıktı bu Defne Samyeli aşkı!
İnegöl Belediyesi Akıllı Şehirler Kongresi’ne katılıyorİnegöl Belediyesi Akıllı Şehirler Kongresi’ne katılıyor
Tarihi kentler Mudanya’da buluşacakTarihi kentler Mudanya’da buluşacak
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!

Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!

Büyükçekmece, Kazakistan’ın Real Sport takımıyla “Dostluk Maçı” yaptı

Büyükçekmece, Kazakistan’ın Real Sport takımıyla “Dostluk Maçı” yaptı

Genç kızlar voleybolda şampiyon belli oldu

Genç kızlar voleybolda şampiyon belli oldu

Marmaris’te tartışmanın sonu cinayet ile bitti

Marmaris’te tartışmanın sonu cinayet ile bitti

Kartal Edebiyat Günleri sona erdi

Kartal Edebiyat Günleri sona erdi

5 gündür kar yağmayan ilçelerde maçlar iptal edildi

5 gündür kar yağmayan ilçelerde maçlar iptal edildi

Bursa Namaz Vakitleri 14 Ocak Salı

İmsak
06:49
Sabah
08:18
Öğle
13:17
İkindi
15:45
Akşam
18:07
Yatsı
19:31

Bursa Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Salı

Bursa Başak Eczanesi
Nilufer
Çağdaş Eczanesi
Nilufer
Çağlayan Eczanesi
Osmangazi
İksir Eczanesi
Yildirim
Saygılı Eczanesi
Yildirim
Selam Eczanesi
Osmangazi
Sobacıoğlu Eczanesi
Osmangazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bursa’da tarih sohbetleri devam ediyor

Bursa’da tarih sohbetleri devam ediyor

Bursa'da cami inşaatından düşen işçi öldü

Bursa'da cami inşaatından düşen işçi öldü

(özel Haber) Sema’nın Katili 5 Yıldır Bulunamadı

(özel Haber) Sema’nın Katili 5 Yıldır Bulunamadı

Aile Boyu Masörler Dünyaya Açıldı

Aile Boyu Masörler Dünyaya Açıldı

Olay tarikatın zikir görüntüleri ortaya çıktı

Olay tarikatın zikir görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.