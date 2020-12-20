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Sokak hayvanlarına mama desteği

MANİSA HABERLERİ  | 20.12.2020 15:28 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarını unutmuyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarını unutmuyor. Sokak hayvanlarına desteğini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla 19-20 Aralık tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kent merkezinde kedi ve köpeklerin muhtelif beslenme noktalarına mama bırakıldı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarını da unutmuyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarına destek olmak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda harekete geçen ekipler, kent merkezinde kedi ve köpeklerin muhtelif beslenme noktalarına mama bıraktı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekiplerince 19-20 Aralık tarihlerinde yürütülen çalışma ile aynı zamanda sokak hayvanlarının sağlık durumları da gözden geçirildi. Çalışma ile ilgili olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’ndan yapılan bilgilendirmede sokaktaki hayvanların beslenmelerinde olumsuzluk yaşanmaması adına Manisa Büyükşehir Belediyesinin düzenli olarak mama desteğine devam edeceği belirtildi.

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