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Sokak hayvanlarına mama verildi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 15.04.2020 17:19 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, korona virüs dolayısıyla yeteri kadar beslenemeyen sokak hayvanları için şehrin belli noktalarına yem ve mama bıraktı.Mesire alanları başta olmak üzere sokak hayvanlarının uğrak noktalarına bırakılan yem ve mama işlemiyle ilgili kısa bir bilgi veren Veteriner Müdürlüğü yetkilileri, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarına korona virüse rağmen devam ettiklerini söyleyerek, “Bizim sessiz dostlarımız olan sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarımızı her türlü ortamda sürdürmeye devam edeceğiz.

Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, korona virüs dolayısıyla yeteri kadar beslenemeyen sokak hayvanları için şehrin belli noktalarına yem ve mama bıraktı.
Mesire alanları başta olmak üzere sokak hayvanlarının uğrak noktalarına bırakılan yem ve mama işlemiyle ilgili kısa bir bilgi veren Veteriner Müdürlüğü yetkilileri, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarına korona virüse rağmen devam ettiklerini söyleyerek, “Bizim sessiz dostlarımız olan sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarımızı her türlü ortamda sürdürmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan da, sokak hayvanları için evlerinin önüne bir kap yemek koymalarını istiyoruz. Böylelikle dostlarımız bu zor dönemde aç kalmamış olurlar” diye konuştu.
Vatandaşlar ise yapılan bu özverili çalışmadan dolayı belediye çalışanlarına teşekkür etti.

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