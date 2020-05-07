YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Sokak hayvanlarına modern barınak

Sokak hayvanlarına modern barınak

ADANA HABERLERİ  | 07.05.2020 11:34 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen yeni, geniş, modern hayvan barınağına taşınma çalışmaları başladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen yeni, geniş, modern hayvan barınağına taşınma çalışmaları başladı. Sokak dostları yeni modern barınakla birlikte daha iyi bir tedavi ve yaşam ortamına kavuşacak. Barınakta 5 ameliyathane ile birlikte modern tesisler var.
Sokak hayvanlarına daha iyi hizmet vermeyi amaçlayan Adana Büyükşehir Belediyesi, 117 dönüm arazi üzerine kurulu, Türkiye’nin en modern hayvan barınaklarından birine taşınma çalışmalarına başladı.
İçerisinde kedi ve köpek evleri, 5 ameliyathane, röntgen odası, klinik tesis, aşılama tesisleri, kısırlaştırma alanları, at ve eşekler için haralar, mutfak, soğuk hava deposu, kafeterya, sahiplendirme ve doğal yaşam alanının bulunduğu hayvan barınağına taşınma işlemi tamamlandığında sokak hayvanları daha sağlıklı, daha hijyenik ve modern bir ortamda tedavi olacak. Sürekli bakım gerektiren hayvanların da kalacağı barınak, sokak hayvanlarıyla ilgili bir çok ihtiyaca cevap verecek özellikler taşıyor.
20 yılı aşkın süredir Balcalı Hastanesi arkasında 14 dönüm arazideki barınakta hizmet veren hayvan barınağının yetersizliği nedeniyle eski Karaisalı yolu Söğütlü mevkisinde 117 dönüm arazi üzerinde kurulan Sokak Hayvanları Bakım Merkezi, 8 doğal yaşam alanını içinde barındırıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden... İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden...
Adana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildiAdana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

Aslanapa’da ’’Danelik mısır tohumu’’ dağıtıldı

Aslanapa’da ’’Danelik mısır tohumu’’ dağıtıldı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Adana Namaz Vakitleri 7 Mayıs Perşembe

İmsak
03:58
Sabah
05:31
Öğle
12:40
İkindi
16:27
Akşam
19:40
Yatsı
21:06

Adana Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Bilge Eczanesi
Seyhan
Burçin Küçük Eczanesi
Seyhan
Ceren Eczanesi
Seyhan
Neslihan Eczanesi
Seyhan
Sökün Eczanesi
Seyhan
Şahinkanat Eczanesi
Seyhan
Taşkın Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Adana'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Adana'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Üniversiteli Ece'nin Eski Haline Dönmesi Mucizelere Bağlı

Üniversiteli Ece'nin Eski Haline Dönmesi Mucizelere Bağlı

Çetin: "spora Ve Sporculara Desteğimiz Sürecek”

Çetin: "spora Ve Sporculara Desteğimiz Sürecek”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.