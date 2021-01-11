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Sokak hayvanlarına şefkat eli

11.01.2021 16:18 | Son Güncelleme:
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Elazığ’da sokak hayvanları belediye ekipleri tarafından özellikle kısıtlama günlerinde düzenli olarak besleniyor.Koronavirüs tedbirleri doğrultusunda kent genelinde çalışmalarını sürdüren Elazığ Belediyesi, bu süreçte yiyecek ve içecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına da destek oluyor.

Elazığ’da sokak hayvanları belediye ekipleri tarafından özellikle kısıtlama günlerinde düzenli olarak besleniyor.
Koronavirüs tedbirleri doğrultusunda kent genelinde çalışmalarını sürdüren Elazığ Belediyesi, bu süreçte yiyecek ve içecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına da destek oluyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında gerekli tedbirleri alarak sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmamaları için şehir genelinde her mahalleye yerleştirilen beslenme noktalarına su ve mama bıraktı. Yeşil alan ve parklar başta olmak üzere kedi ve köpeklerin yoğunlaştığı alanlara mama ve su bırakan ekipler, bu süreçte sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmasının önüne geçiyor.
Ekiplerin düzenli olarak çalışmayı yürüttüğü belirtilirken, ayrıca yaralı ve hasta hayvanları da Hayvan Hastanesi ve Bakımevi’ne götürerek tedavilerini yaptırdığı kaydedildi.

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