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Sokak hayvanlarına su takviyesi

ADANA HABERLERİ  | 16.06.2020 13:17 | Son Güncelleme

Seyhan Belediyesi, sıcakların bastırmasıyla sokak hayvanlarına düzenli olarak yaptıkları besleme programının yanı sıra su takviyesi de yapmaya başladı.Seyhan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, düzenli olarak ilçenin 7 ayrı bölgesinde hayvan severlerin katkısıyla belirlenen 84 noktada sokak hayvanlarını besleme programını aksatmadan sürdürüyor.

Sokak hayvanlarına su takviyesi

Seyhan Belediyesi, sıcakların bastırmasıyla sokak hayvanlarına düzenli olarak yaptıkları besleme programının yanı sıra su takviyesi de yapmaya başladı.
Seyhan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, düzenli olarak ilçenin 7 ayrı bölgesinde hayvan severlerin katkısıyla belirlenen 84 noktada sokak hayvanlarını besleme programını aksatmadan sürdürüyor. Kediler için mama, köpekler için ayda yaklaşık 10 ton tavuk kırıntısı ve kıyma ile lokantalardan tedarik edilen yemekler sokak hayvanlarının doğal yaşam alanlarına belirlenen alanlara bırakılıyor. Ayrıca “Hayvan sever sertifikası” olan 300 hayvansevere de yine düzenli olarak Belediye tarafından mama desteği sağlanıyor.
Seyhan’da bulunan ve evcilleştirilebilen sokak hayvanlarına besleme yapan belediye ekipleri sıcakların artmasıyla sokakta yaşayan hayvanların susuzluk çekmemeleri için hizmetlerine su takviyesini de ekledi. Besleme yapılan bölgelerde düzenli olarak içme suyu bırakan görevliler, sokak hayvanları için yazın en büyük tehlike olan susuzluğu, önlemek ve hayvanların ölmemesi için hassas davranıyor.
Seyhan Belediyesi Sağlık Müdürlüğü veterinerleri ise tüm vatandaşlardan “Sokağa bir kap su bırakın” uyarısıyla duyarlılık çağrısında bulundular.

Sokak hayvanlarına su takviyesi

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