Sokak hayvanlarına yiyecek ve mama desteği

Tunceli’de Valiliği koordinesinde merkez ve ilçelerde korona virüs salgını nedeniyle yiyecek bulmaktan zorlanan sokak hayvanlarına mama ve yiyecek desteği veriliyor.

Kent genelinde olduğu gibi Çemişgezek ilçesinde de Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşların yanı sıra, sahipsiz hayvanlara da hizmet vermeye başladı. İlçe Kaymakamı Harun Kazez’inde katılımıyla Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, sokak hayvanlarının yoğun bulunduğu yerlere yiyecek ve mama bıraktı. Hayvanlara yiyecek bırakılmasının yanı sıra, gruba eşlik eden veteriner hekim de sokak hayvanlarının sağlığını kontrol etti.

Çalışmalara katılan İlçe Kaymakamı Harun Kazez, “Korona virüs tedbirleri kapsamında Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerimiz çalışmalarını çok yönlü olarak sürdürüyor. Korona virüs önlemleri dolayısıyla sosyal izolasyonun sağlandığı süreçte sokak hayvanlarının yiyecek bulması da zorlaşacaktır. Bu kapsamda sokaktaki hayvanları ihmal etmeyerek periyodik olarak ekiplerimizle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Doğaya karşı duyarlılık konusunda çağrıda bulunan Kazez, "Sadece bu süreçte değil, özellikle yaz aylarının sıcak günlerinde penceremizin, balkonumuzun köşesine su ve yem bırakalım. Bulunduğumuz sokakta uygun bulduğunuz noktalara yiyecek bırakabiliriz. Sokak hayvanlarına karşı merhametli olalım”ifadelerini kullandı.



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