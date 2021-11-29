Sokak hayvanlarını beslemek için "Empati" karavanıyla 15 il dolaştı

KOCAELİ (AA) - KADİR YILDIZ - Kocaeli ve Almanya'da geri dönüşüm fabrikası bulunan hayvansever iş insanı Murat İlgar, sokak hayvanlarına mama desteğinde bulunmak için karavanıyla çıktığı Türkiye turuna devam ediyor.

Bakıma muhtaç durumdaki sokak hayvanlarına destek olmak için karavan yaptıran İlgar, "Empati" ismini verdiği aracıyla 2 Eylül'de Kocaeli'den yola çıktı.

Kilometrelerce yol katederek farklı coğrafyalardaki şehirlere giden İlgar, hayvanseverlerle irtibat kurarak buralardaki sokak hayvanlarına aracına yüklediği mamaları dağıtıyor.

Şimdiye kadar İstanbul, Ankara, Erzurum, Adana, Rize ve Kars'ın da aralarında olduğu 15 şehirde sokak hayvanlarını besleyen İlgar, Ege ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı kentlere de giderek turunu tamamlayacak.

- "Dostlarımıza sahip çıkmamız lazım"

Kocaeli Üniversitesi Doğa ve Hayvan Dostları Kulübü ile Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği gönüllüsü olan İlgar, AA muhabirine, 7 kedi ve 9 köpeği olduğunu, hayvan sevgisinin ailesinden kendisine geçtiğini anlattı.

Türkiye'nin her kentinde sahipsiz sokak hayvanları bulunduğunu aktaran İlgar, onlara severek yardım ettiğini dile getirdi.

İlgar, gönüllülerin hayvanların beslenmesine ve tedavisine yardımcı olduğunu, onların bu durumunu görüp sorunları duyurmak istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Duyarlı belediye başkanları ve idareciler, sokak hayvanlarıyla ilgileniyor. Bu canlar dostumuz ve arkadaşımız, onlara sahip çıkmamız lazım. Projemiz yurt dışından da ilgi gördü. Amacım, karavanla bir günde birkaç bölgeye ulaşmaktı. Bundan sonraki istikametimiz, Ege ve Güneydoğu Anadolu olacak. Gönüllü insanların sıkıntılarını yansıtmak da istiyoruz. Gerçekten zor durumda olan gönüllü insanlar var."

- "Lütfen siz de bir cana sahip çıkın"

Sokak hayvanlarının sevilmekten başka bir şey istemediğini dile getiren Murat İlgar, besleme yaptığı kentlerde bunu gördüğünü söyledi.

İlgar, gönüllülerle iletişime geçerek ihtiyaca göre il bazında 150-300 kilogram mama dağıttığını belirterek, "Zamanımı sokak hayvanlarına harcamak beni mutlu ediyor. Besleme yaptığımızda o hayvanların yanıma gelmesi, sarılması, bakışları beni mutlu ediyor. İnanın imkanım olsa alıp hepsini götüreceğim." diye konuştu.

Bu projeyle bir misyon yüklendiğini hissettiğini dile getiren İlgar, şöyle devam etti:

"Hem Kocaeli hem de Almanya'da yoğun çalışıyorum, bu canlarla ilgilenmek beni rahatlatıyor, bunlardan aldığım sevgi beni başka yere götürüyor. İş insanlarına seslenmek istiyorum; lütfen siz de bir cana, bu işe gönül verenlere sahip çıkın. Bir iş yerinin bir paket mama vermesi, onları etkilemez. Bir paket mama da olsa bu canlara destek olun."

İlgar, istenmeyen sokak hayvanlarının dağlık alanlara bırakılmasının yanlış olduğunu vurgulayarak, insanlara duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

