YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Sokak hayvanlarını beslemek için "Empati" karavanıyla 15 il dolaştı

Sokak hayvanlarını beslemek için "Empati" karavanıyla 15 il dolaştı

29.11.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de yaşayan hayvansever iş insanı Murat İlgar, "Empati" adını verdiği karavanıyla Türkiye turuna çıkarak sokak hayvanlarına mama dağıtıyor - Şimdiye kadar 15 ili dolaşan İlgar, Ege ve Güneydoğu Anadolu'daki şehirlere de giderek sokak hayvanlarına destek olacak - İlgar: - "Bu canlarla ilgilenmek beni rahatlatıyor, bunlardan aldığım sevgi beni başka yere götürüyor"

KOCAELİ (AA) - KADİR YILDIZ - Kocaeli ve Almanya'da geri dönüşüm fabrikası bulunan hayvansever iş insanı Murat İlgar, sokak hayvanlarına mama desteğinde bulunmak için karavanıyla çıktığı Türkiye turuna devam ediyor.

Bakıma muhtaç durumdaki sokak hayvanlarına destek olmak için karavan yaptıran İlgar, "Empati" ismini verdiği aracıyla 2 Eylül'de Kocaeli'den yola çıktı.

Kilometrelerce yol katederek farklı coğrafyalardaki şehirlere giden İlgar, hayvanseverlerle irtibat kurarak buralardaki sokak hayvanlarına aracına yüklediği mamaları dağıtıyor.

Şimdiye kadar İstanbul, Ankara, Erzurum, Adana, Rize ve Kars'ın da aralarında olduğu 15 şehirde sokak hayvanlarını besleyen İlgar, Ege ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı kentlere de giderek turunu tamamlayacak.

- "Dostlarımıza sahip çıkmamız lazım"

Kocaeli Üniversitesi Doğa ve Hayvan Dostları Kulübü ile Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği gönüllüsü olan İlgar, AA muhabirine, 7 kedi ve 9 köpeği olduğunu, hayvan sevgisinin ailesinden kendisine geçtiğini anlattı.

Türkiye'nin her kentinde sahipsiz sokak hayvanları bulunduğunu aktaran İlgar, onlara severek yardım ettiğini dile getirdi.

İlgar, gönüllülerin hayvanların beslenmesine ve tedavisine yardımcı olduğunu, onların bu durumunu görüp sorunları duyurmak istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Duyarlı belediye başkanları ve idareciler, sokak hayvanlarıyla ilgileniyor. Bu canlar dostumuz ve arkadaşımız, onlara sahip çıkmamız lazım. Projemiz yurt dışından da ilgi gördü. Amacım, karavanla bir günde birkaç bölgeye ulaşmaktı. Bundan sonraki istikametimiz, Ege ve Güneydoğu Anadolu olacak. Gönüllü insanların sıkıntılarını yansıtmak da istiyoruz. Gerçekten zor durumda olan gönüllü insanlar var."

- "Lütfen siz de bir cana sahip çıkın"

Sokak hayvanlarının sevilmekten başka bir şey istemediğini dile getiren Murat İlgar, besleme yaptığı kentlerde bunu gördüğünü söyledi.

İlgar, gönüllülerle iletişime geçerek ihtiyaca göre il bazında 150-300 kilogram mama dağıttığını belirterek, "Zamanımı sokak hayvanlarına harcamak beni mutlu ediyor. Besleme yaptığımızda o hayvanların yanıma gelmesi, sarılması, bakışları beni mutlu ediyor. İnanın imkanım olsa alıp hepsini götüreceğim." diye konuştu.

Bu projeyle bir misyon yüklendiğini hissettiğini dile getiren İlgar, şöyle devam etti:

"Hem Kocaeli hem de Almanya'da yoğun çalışıyorum, bu canlarla ilgilenmek beni rahatlatıyor, bunlardan aldığım sevgi beni başka yere götürüyor. İş insanlarına seslenmek istiyorum; lütfen siz de bir cana, bu işe gönül verenlere sahip çıkın. Bir iş yerinin bir paket mama vermesi, onları etkilemez. Bir paket mama da olsa bu canlara destek olun."

İlgar, istenmeyen sokak hayvanlarının dağlık alanlara bırakılmasının yanlış olduğunu vurgulayarak, insanlara duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Hiç beklemediğimiz bir anda geldi""Hiç beklemediğimiz bir anda geldi"
PARTNER Adnan Oktar'ın kediciği MHP'nin kapısını çaldı! Talebini duyan ilçe başkanı polisi aradı Adnan Oktar'ın kediciği MHP'nin kapısını çaldı! Talebini duyan ilçe başkanı polisi aradı
Kocaeli'de şehit mezarları üzerinden terör propagandası yapan zanlı tutuklandıKocaeli'de şehit mezarları üzerinden terör propagandası yapan zanlı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 29 Kasım Pazartesi

İmsak
06:26
Sabah
07:56
Öğle
12:53
İkindi
15:19
Akşam
17:41
Yatsı
19:06

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler29 Kasım Pazartesi

Ege Eczanesi
Izmit
Melek Eczanesi
Izmit
Sema Eczanesi
Izmit
Umut Eczanesi
Izmit
Cadde Eczanesi
Korfez
Karsıyaka Eczanesi
Basiskele
Özlem Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Şanlıurfa'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

Başakşehir-Altay maçının ardından

Başakşehir-Altay maçının ardından

Diyarbakır'a 2 bin 700 yeni derslik kazandırılacak

Diyarbakır'a 2 bin 700 yeni derslik kazandırılacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.