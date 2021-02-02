Sokak hayvanlarını gençler besledi

Amasya’nın Merzifon ilçesinde soğuk havalarda barınarak yiyecek ve içecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını gençler karşıladı.

Belirli aralıklarla birçok sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren ülkücü gençler, yine örnek bir sosyal sorumluluk projesine daha imza atarak, havaların soğumasıyla birlikte sokakta su ve yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanları ve kuşlar için şehrin farklı noktalarına mama, yem ve su koymaya başladı.

İlk olarak sokak aralarına hazırladıkları kapların içine mama ve su bırakan gençler, Taşhan Dağı’nda Önce Vatan Tepesi ile Mercan Çeşmesi olarak adlandırılan belirli bölgelere doğadaki kuşlar için yem serpiştirdi.

"Hayvanlar sessiz dostlarımız"

Zorlu kış şartlarında yaşam mücadelesi veren sokak hayvanları ile doğadaki hayvanların yiyecek ve su bulma noktasında sıkıntı çektiklerini belirten Ülkü Ocakları Merzifon İlçe Başkanı Hasan İnce, "Dünyada tek yaşayan canlıların insanlar olmadığını unutmamalıyız. Özellikle soğuyan hava şartlarını göz önünde bulundurarak Rabb’imizin sessiz kulları olan hayvanları hatırlamalıyız. Hayvanların Sessiz oldukları için ihtiyaç ve şikayetlerini dile getirmediklerini asla unutmamalıyız. Dışarı çıktığımızda mutlaka birbirinden sevimli kediler, köpekler, kuşlar görüyoruz. Bu hayvanlara sevgi göstermek bile insanlık adına bizi bir adım öteye taşırken, aç bir hayvanı beslemek, onlara yardım etmek bambaşka bir duygu. Sokaktaki hayvanlara ve doğadaki hayvanlara yem ve su dağıttık. Sokaktaki dostlarımızı unutmak adına elimizden gelen gayreti gösterdik” dedi.

