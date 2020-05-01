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Sokak hayvanlarını özel ekip besliyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.05.2020 16:40 | Son Güncelleme

Talas Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde sokak hayvanlarının aç kalmaması için özel ekip kurdu.

Talas Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde sokak hayvanlarının aç kalmaması için özel ekip kurdu. 3 gün boyunca görev yapacak ekip, toplam 34 besleme noktasında kedi ve köpeklere günlük 250 kilo yiyecek bırakıyor.
Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçe sınırlarında yaşayan her canlıya için hizmet için görev başında olduklarını ifade ederek, “Koronavirüs salgını sürecinde bir yandan insan sağlığını korumak adına temizlik, hijyen ve dezenfeksiyon çalışması yapıp hijyen çantası dağıtırken bir yandan da vatandaşlarımızın evde kaldıkları süreci verimli şekilde değerlendirmeleri için evlerine ücretsiz kitap ulaştırıyoruz. Bu süreçte gerçekleştirdiğimiz birçok çalışmanın yanı sıra sokak hayvanlarını da ilgimiz dışında tutmuyoruz. Diğer günlerin yanı sıra özellikle sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde yiyecek bulmakta zorlanan kedi ve köpek gibi sokak hayvanları için Patiköy personelinden oluşan özel bir ekip kurduk. Bu ekip 3 gün boyunca 34 besleme noktasına düzenli olarak yiyecek bırakıyor. Böylece sevimli dostlarımız da aç kalmaktan kurtulmuş oluyor” dedi.

GÜNLÜK 250 KİLO YİYECEK BIRAKILIYOR
Lokanta, pastane kafeterya vb. gibi yerlerin kapalı olduğu bu süreçte besleme nokta sayısını iki katına çıkartan Talas Belediyesi, ilçe genelinde Muhsin Yazıcıoğlu Parkı, 75. Yıl Parkı ve Yaşam Parkı gibi büyük parkların yanı sıra Anayurt, Mevlana, Han, Harman, Yukarı Mahalle, Yenidoğan, Bahçelievler, Zincidere ve Endürlük Mahalleleri ile Ali Dağı çevresi, Çay Bağları çevresi ve Derevenk Bölgesi gibi yerlerde toplam 34 besleme noktasına günlük olarak mama, ekmek, yemek ve sudan oluşan 250 kilo yiyecek bırakıyor.

KUŞLAR DA UNUTULMADI
Öte yandan yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için de 2 noktaya yem bırakılıyor. Kuşların yoğun yaşadığı bölgelerde oluşturulan besleme noktalarında kuşlar için yem ve su tedarik ediliyor.

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