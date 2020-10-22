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Sokak hayvanlarını unutmadılar

EDİRNE HABERLERİ  | 22.10.2020 15:14 | Son Güncelleme

Edirne Ülkü Ocakları kentte azalan sıcaklıklardan sonra sokakta yaşayan kimsesiz hayvanlar için şehrin belli noktalarına mama ve su kapları koydu.Konu ile ilgili açıklama yapan Edirne Ülkü Ocakları İl Başkanı Salih Zileli, “Dünyada tek yaşayan canlıların insanlar olmadığını unutmamalıyız, özellikle soğuyan hava şartlarını göz önünde bulundurarak Rabbimizin sessiz kulları olan hayvanları hatırlamalıyız.

Edirne Ülkü Ocakları kentte azalan sıcaklıklardan sonra sokakta yaşayan kimsesiz hayvanlar için şehrin belli noktalarına mama ve su kapları koydu.
Konu ile ilgili açıklama yapan Edirne Ülkü Ocakları İl Başkanı Salih Zileli, “Dünyada tek yaşayan canlıların insanlar olmadığını unutmamalıyız, özellikle soğuyan hava şartlarını göz önünde bulundurarak Rabbimizin sessiz kulları olan hayvanları hatırlamalıyız. Bu düşünce ile yola çıkarak başlattığımız etkinliğe uzun bir kış vakti boyunca devam edeceğimizi bildirerek Edirneli tüm hemşehrilerimizin bahsedilen noktada üzerlerine düşenleri yapacağı temennisinde bulunuyorum” dedi.

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