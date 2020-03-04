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Sokak hayvanlarının dostu VET-BÜS Kartal’da

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.03.2020 11:20 | Son Güncelleme

Sokak hayvanlarına sahip çıkarak Kartal’da risk oluşturmadan sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri için rutin kontroller ile tedavilerini sağlayan Kartal Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile hayvan dostu bir çalışmaya daha imza atıyor.Kartal Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliği çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait gezici klinik (VET-BÜS), 6 Mart günü Kartal Neyzen Tevfik Meydanı’nda, 26 Mart günü ise Uğur Mumcu Mahallesi Teknik Yapı önünde 12.00-15.00 saatleri arasında sokak hayvanlarına yönelik hizmet verecek.

Sokak hayvanlarının dostu VET-BÜS Kartal’da

Sokak hayvanlarına sahip çıkarak Kartal’da risk oluşturmadan sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri için rutin kontroller ile tedavilerini sağlayan Kartal Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile hayvan dostu bir çalışmaya daha imza atıyor.
Kartal Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliği çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait gezici klinik (VET-BÜS), 6 Mart günü Kartal Neyzen Tevfik Meydanı’nda, 26 Mart günü ise Uğur Mumcu Mahallesi Teknik Yapı önünde 12.00-15.00 saatleri arasında sokak hayvanlarına yönelik hizmet verecek. Sokak hayvanlarının kapsamlı sağlık taramasından geçirileceği VET-BÜS ayrıca, durumu kötü olan hayvanları İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait hayvan bakım evlerine götürerek, sağlıklarına kavuşana kadar burada tedavi ettirecek. Veteriner ekibin gözetiminde gerçekleştirilecek taramalarda vatandaşlar da sokak hayvanlarını götürerek tedavi ettirebilecek.

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