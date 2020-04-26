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Sokak hayvanlarının yüzü gülüyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 26.04.2020 12:50 | Son Güncelleme

Denizli’de sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar büyük oranda uyarak evlerde kaldı.

Denizli’de sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar büyük oranda uyarak evlerde kaldı. Herhangi bir aksaklık oluşmaması içi tüm ekipleri ile seferberlik başlatan Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için de çaba harcıyor.
Korona virüs tedbirleri kapsamında 23-26 Nisan tarihleri arasında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Vatandaşlar, tedbirleri büyük oranda uyarak evlerde kalırken sokak hayvanlarının mağdur olmaması için de çalışma başlatan Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak, park ve yeşil alanlarda besleme çalışması yapıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri sokak hayvanları için koyduğu su kaplarını da düzenli olarak kontrol etmeyi ihmal etmiyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte tüm kamu kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde çalışarak vatandaşların ihtiyaçlarını giderdiklerini belirtti. Herkesin evinde olduğunu bu nedenle sokak hayvanlarının zor durumda kalmaması için de çalışma yaptıklarını kaydeden Başkan Osman Zolan, bu süreçte can dostlarını da unutmadıklarını ifade ederek, "Vatandaşlarımız evinde kalıp tüm kurallara riayet etsin. Büyükşehir Belediyesi olarak can dostlarımızın ihtiyaçlarını da karşılıyoruz" dedi.

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