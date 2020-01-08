Sokak kedileri kışın üşümeyecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sokakta yaşayan kedilere soğuk hava şartlarına karşı korunabilmesi için, eski seçim sandıklarından yalıtımlı “Kedi Evleri” hazırladı.

Kış aylarının etkisini göstermeye başladığı günlerde soğuk ve yağışlı havalardan hayvanların etkilenmemesi için Büyükşehir Belediyesi kolları sıvadı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından atıl durumda olan eski tahta sandıkları, sokakta yaşayan kediler için yeni yuva oldu. Yalıtımı yapılarak hazırlanan yeni “Kedi Evleri”, hem genişliği, hem sıcak tutmasıyla kedilerin rahat bir kış geçirmesini sağlayacak. Belirli kurumlara ve sorumluluğu alacak hayvan severlere teslim edilecek, yuvalarla kediler bu kış üşümeyecek.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, şehrin belirli yerlerinde kedi, köpek ve kuş beslenme noktalarına günlük yemek koyarak hayvanların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Özsöyler: “Yuvaları sorumluluğu alabilecek insanlara vereceğiz”

Konu hakkında bilgi veren Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, soğuk havalarda sokak hayvanlarını unutmadıklarını belirterek, “Kediler için, seçim sandıklarını yuva haline getirdik. Girip çıkabilecekleri birer kapak açtık ayrıca yalıtımlarını yaparak oluşturulan ‘Kedi Evleri’ni hayvan severlere ve kurumlara dağıtacağız. Şu anda elimizde 250 adet seçim sandığıyla yaptığımız yuvalar var ve talep doğrultusunda bu sayıyı arttıracağız. Aynı zamanda marangoz atölyemizde yaptırdığımız evleri de istek doğrultusunda ücretsiz olarak dağıtacağız. Özellikle hayvan severlerin taleplerini göz önünde bulundurarak bina, okul ve resmi kurum girişlerine bırakacağız. Bakım ve beslemeleri de vatandaşlarımız üstlenecek. Özellikle yuvaları teslim ederken sorumluluğu alabilecek insanlara vereceğiz” dedi.