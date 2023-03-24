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Sokak köpekleri İstiklal Caddesi’ndeki bir lokantanın müdavimi oldu

24.03.2023 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstiklal Caddesi çevresinde yaşayan sokak köpekleri, caddede bulunan bir lokantanın müdavimi oldu.

Sokak köpekleri İstiklal Caddesi’ndeki bir lokantanın müdavimi oldu

Hem lokanta sahibinin hem de gelen müşterilerin beslediği sevimli sokak köpekleri kilolu halleriyle dikkat çekiyor.
İstanbul’un en meşhur caddelerinden olan Beyoğlu’nda bulunan İstiklal Caddesi ve çevresinde yaşayan sokak köpeklerine bir lokanta sahibi ve müşterileri sahip çıktı. Sokak köpekleri lokanta önüne gelerek burada lokanta çalışanları veya müşterilerinin yemek vermesini bekliyor. Kısa süreli bekleyişin ardından ya lokanta çalışanları ya da lokantadan çıkan müşteriler alüminyum kasede getirdikleri yemeği cadde kenarına koyuyor ve köpekler de kendileri için bırakılan yemeği afiyetle yiyor. Köpeklerin lokanta önünde beklemesi ve kendilerine verilen yemeği yemesi ortaya sevimli görüntüler çıkarıyor.

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