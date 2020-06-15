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Sokak köpekleri yaşlı adamın 60 hindisini telef etti

VAN HABERLERİ  | 15.06.2020 10:49 | Son Güncelleme

Van’ın Edremit ilçesinde sokak köpekleri Hasan Yurtbay isimli yaşlı adamın 60 hindisini telef etti.Edremit ilçesine bağlı Kurubaş Mahallesi’nde yaşayan ve iki ay önce bankadan çektiği krediyle hindi alan 68 yaşındaki Hasan Yurtbay, sokak köpeklerinin saldırısıyla hayatının şokunu yaşadı.

Van’ın Edremit ilçesinde sokak köpekleri Hasan Yurtbay isimli yaşlı adamın 60 hindisini telef etti.
Edremit ilçesine bağlı Kurubaş Mahallesi’nde yaşayan ve iki ay önce bankadan çektiği krediyle hindi alan 68 yaşındaki Hasan Yurtbay, sokak köpeklerinin saldırısıyla hayatının şokunu yaşadı. Sokak köpeklerinin saldırdığı kümeste 60 hindi telef oldu. 6 hindinin de kaybolduğu saldırıdan geriye sadece 4 hayvan sağ kaldı. Yaklaşık iki aydır gözü gibi baktığı hindilerini kaybeden Yurtbay yetkililerden yardım bekliyor.

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