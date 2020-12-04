Sokak lezzetleriyle ünlü şehirler

İSTANBUL (AA) - Seyahat sitesi Enuygun.com, sokak lezzetleriyle öne çıkan şehirleri derledi.

Enuygun.com'dan yapılan açıklamaya göre, bir bölgenin kültürünü ve coğrafyasını en iyi şekilde keşfetmenin yolu meşhur lezzetlerinden geçiyor. Özellikle de şehirlerin sokak yemekleri, toplumun damak zevkinin kültürle birleşmesinin bir ürünü oluyor. Seyahat sitesi Enuygun.com, sokak lezzetleriyle öne çıkan şehirleri derledi.

Yeni yerler keşfederken gidilen yerin sadece meşhur binalarını ya da meydanlarını değil, yöresel yemeklerini ve sokak lezzetlerini de keşfetmek gerekiyor. Enuygun.com, sokak lezzetleriyle ünlü şehirleri keşfe çağırıyor.

- İstanbul

İstanbul’da yaygın bir sokak lezzeti kültürü bulunuyor ama şehirle en çok özdeşleşen sokak lezzeti, ıslak hamburger. İstanbul’un bir diğer gözde lezzeti ise balık ekmek. İstanbul’a gelip de Eminönü’nde balık ekmek yememek pek mümkün değil. Midye dolma da bu iki lezzetin peşi sıra gelen bir sokak lezzeti.

Midye dolma Türkiye'nin birçok şehrinin en hareketli sokaklarında bulunabilecek bir lezzet ama İstanbul’da yemenin tadı da bir farklı oluyor. Midye tezgahının başında bol limonla kaç tane midye yenildiği unutulabiliyor. İstanbul sokaklarında gezerken kokorecin, tatlı olarak ise şambali ve halka tatlısının da mutlaka tadına bakılması gerekiyor.