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Sokak ortasında bacağından vuruldu

11.12.2023 07:45 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir kişi sokak ortasında bacağından vuruldu.

Sokak ortasında bacağından vuruldu

Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, Esentepe Mahallesi Hareket Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.D. sokak ortasında kimliği belirsiz bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Silahtan çıkan kurşunun sol bacağına isabet ettiği V.D. yere yığıldı. Saldırgan kaçarken, V.D.’nin yakınları yardımına koştu. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan V.D. ambulansla, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, sokakta incelmelerde bulunurken, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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