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Sokak ortasında kadını darp etti, çevredekiler sadece izledi

07.12.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta sokak ortasında bir şahıs, yanındaki kadını tokatlayarak darp etti.

Sokak ortasında kadını darp etti, çevredekiler sadece izledi

Çevredeki insanların müdahale etmeden izlemesi görenleri hayrete düşürdü. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bir kadın, yanındaki erkeği göstererek "Telefonumu çaldı." diye bağırmaya başladı. Şahıs, bağıran kadının ağzını kapatarak susturmaya çalıştıktan sonra defalarca tokat atarak darp etti. Olaya tanık olan çevredeki vatandaşların tepki vermeyişi görenleri hayrete düşürdü.
Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
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