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Sokak satıcılarına narkotik darbesi: 30 gözaltı

22.02.2021 17:15 | Son Güncelleme:
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Denizli’de Narkotik timleri 30 sokak satıcısı üzerlerindeki uyuşturucu maddeler ile yakalandı.

Denizli’de Narkotik timleri 30 sokak satıcısı üzerlerindeki uyuşturucu maddeler ile yakalandı. 30 şüpheliden 9’u tutuklandı.
Denizli’de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamından ise 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında 580 gram metamfetamin, 351 gram afyon sakızı, 2 gram esrar, 77 gram eroin, 934 gram kannabinoid, 20 gram kokain, 22 adet ecstasy hap, 4 adet sentetik ecza hap, 2 adet hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve mermi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 195 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 30 şüpheliden 9’u tutuklandı.

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