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Sokak satıcılarına operasyon: 14 gözaltı

DENİZLİ HABERLERİ  | 28.12.2020 17:28 | Son Güncelleme

Denizli’de uyuşturucu tacirlerine ve sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Denizli’de uyuşturucu tacirlerine ve sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 14 şüpheli gözaltına alınırken, onlarca gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Denizli’de Narkotik timleri uyuşturucu ticareti ve sokak köşe başlarını mesken haline getiren tacirlere göz açtırmıyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde kent genelinde uyuşturucu madde ticareti gerçekleştiren şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 8 gram eroin, 25 gram metamfetamin, 2 gram sentetik kannabinoid, 2 adet ecstasy hap, 20 gram esrar, 46 adet sentetik ecza hap, hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ve tabancalara ait 91 adet mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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