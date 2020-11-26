Sokak satıcısı operasyonu, 6 şüpheli yakalandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sokaklarda uyuşturucu madde satılmasıyla ilgili yapılan çalışmalar sonucu 6 şüpheli yakalandı.

Yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü gençleri zehirlemeye çalışan sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ilimizde piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda 6 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda; 105,33 gram toz esrar, 64,80 gram skunk maddesi, 33,96 gram esrar, 81 adet sentetik ecza hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli 1 şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan, 5 şahıs hakkında da Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan yasal işlem yapıldı.

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan yakalanan 1 şahıs çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

