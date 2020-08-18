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Sokak sokak dezenfekte ediyorlar

ANKARA HABERLERİ  | 18.08.2020 10:10 | Son Güncelleme

Altındağ Belediyesi ilaçlama ekipleri, korona virüs ile mücadele kapsamında gece gündüz demeden çalışıyor.Altındağ Belediyesi, dezenfeksiyon çalışmalarını mahalle mahalle Altındağ’ın tüm noktalarında sürdürüyor.

Altındağ Belediyesi ilaçlama ekipleri, korona virüs ile mücadele kapsamında gece gündüz demeden çalışıyor.
Altındağ Belediyesi, dezenfeksiyon çalışmalarını mahalle mahalle Altındağ’ın tüm noktalarında sürdürüyor. Temizlik ekipleri, ilaçlama ve yıkama araçlarıyla detaylı temizlik gerçekleştiriyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte göreve başlayan ekipler, 24 saat aralıksız mesai yapıyor. Altındağ Belediyesi’nin hassas çalışmaları ise vatandaşlardan tam not alıyor.

“İçerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde hijyen çok önemli”
Her gün ilçedeki farklı bir mahalleye giden ekiplerin, rutin temizlik işlerinin dışında, detaylı çalışma yürüttüğünü söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı "Altındağ’da ilaçlanmadık nokta, girilmedik sokak bırakmıyoruz. İçerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde hijyen çok önemli. Bu nedenle aklınıza gelebilecek her noktada ilaçlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra, ilaçlama çalışmalarını da başarıyla sürdürüyorlar" dedi.

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Aşti Eczanesi
Yenimahalle
Osman Coşkun Eczanesi
Cankaya
Talip Eczanesi
Yenimahalle
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Mamak
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