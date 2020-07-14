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Sokak ve köy düğünlerinde yeni kararlar

DENİZLİ HABERLERİ  | 14.07.2020 17:08 | Son Güncelleme

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, sokak ve köy düğünlerinde alınacak tedbirleri görüşmek üzere Vali Ali Fuat Atik başkanlığında olağanüstü toplandı.Toplantının ardından yapılan “Düğünlerde Uygulanacak Tedbirler" konulu açıklamada; "İçişleri Bakanlığının 24 Haziran 2020 tarihli ve 10116 sayılı Genelgesi doğrultusunda 26 Haziran 2020 tarihli ve 38 Nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararlarıyla belirlenen düğün törenlerinde alınan tedbirlere ek olarak; Bazı yörelerde sokak veya köy düğünlerinin kına, gelin alma, konvoy oluşturma gibi faaliyetlerle üç güne kadar uzatıldığı, bu düğünlerde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmediği ve toplum sağlığının riske atıldığı görüldüğü için, salgının kalabalık ortamlardaki hızlı yayılımı göz önünde bulundurulduğunda; Köylerde veya sokaklarda yapılan düğün, nişan, sünnet düğünü gibi etkinliklerin süresinin aynı gün içerisinde kalacak şekilde en kısa sürede bitirilmesi esas alınarak en erken saat 10.00’da başlamasına ve en geç saat 24.00’da bitirilmesine, konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir" denildi.

Sokak ve köy düğünlerinde yeni kararlar

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, sokak ve köy düğünlerinde alınacak tedbirleri görüşmek üzere Vali Ali Fuat Atik başkanlığında olağanüstü toplandı.
Toplantının ardından yapılan “Düğünlerde Uygulanacak Tedbirler" konulu açıklamada; "İçişleri Bakanlığının 24 Haziran 2020 tarihli ve 10116 sayılı Genelgesi doğrultusunda 26 Haziran 2020 tarihli ve 38 Nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararlarıyla belirlenen düğün törenlerinde alınan tedbirlere ek olarak; Bazı yörelerde sokak veya köy düğünlerinin kına, gelin alma, konvoy oluşturma gibi faaliyetlerle üç güne kadar uzatıldığı, bu düğünlerde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmediği ve toplum sağlığının riske atıldığı görüldüğü için, salgının kalabalık ortamlardaki hızlı yayılımı göz önünde bulundurulduğunda; Köylerde veya sokaklarda yapılan düğün, nişan, sünnet düğünü gibi etkinliklerin süresinin aynı gün içerisinde kalacak şekilde en kısa sürede bitirilmesi esas alınarak en erken saat 10.00’da başlamasına ve en geç saat 24.00’da bitirilmesine, konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir" denildi.

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