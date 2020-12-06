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Sokaklar boş kaldı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 06.12.2020 13:22 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına, Erzincan ve Bayburt’ta büyük oranda uyuldu.Ülke genelinde 4 Aralık 21.00’de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi 05.00’te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Erzincan ve Bayburt’ta cadde, meydan, sokaklarla tarihi alanlarda sessizlik sürüyor.Güvenlik güçlerince, kısıtlama kapsamında ana caddeler başta olmak üzere tüm noktalarda tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol ediyor.Vatandaşlar kurallara riayet edip evlerine kapanırken, kentin en işlek meydan ve caddeleri kısıtlamadan muaf olanlara kaldı.

Sokaklar boş kaldı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına, Erzincan ve Bayburt’ta büyük oranda uyuldu.
Ülke genelinde 4 Aralık 21.00’de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi 05.00’te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Erzincan ve Bayburt’ta cadde, meydan, sokaklarla tarihi alanlarda sessizlik sürüyor.
Güvenlik güçlerince, kısıtlama kapsamında ana caddeler başta olmak üzere tüm noktalarda tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol ediyor.
Vatandaşlar kurallara riayet edip evlerine kapanırken, kentin en işlek meydan ve caddeleri kısıtlamadan muaf olanlara kaldı. Kısıtlamanın ikinci gününde sessizliğin hakim olduğu cadde ve sokaklarda görev alan polis ekipleri ise araç ve yayaları durdurarak kimlik kontrolü yaptı.
4 Aralık Cuma günü 21.00’de başlayıp 7 Aralık Pazartesi günü 05.00’te bitecek olan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebiliyor.

Sokaklar boş kaldı

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Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Canan Eczanesi
Tercan
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