YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Sokaklar yaşlıların

Sokaklar yaşlıların

AMASYA HABERLERİ  | 17.05.2020 17:30 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar Suluova’da meydan ve parkların tadını çıkardı.6 saatliğine sokağa çıkma izni verilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar saat 12.00 gibi sokağa çıkmaya başladı.

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar Suluova’da meydan ve parkların tadını çıkardı.
6 saatliğine sokağa çıkma izni verilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar saat 12.00 gibi sokağa çıkmaya başladı. Suluova Demokrasi Meydanı’na ve parklara gelen 65 yaş ve üstü vatandaşlardan kimi kaldırımlarda yürüyüş yaparken, kimi de dostlarıyla bir araya gelerek hasretlik giderdi. Ayrıca Suluova’da sokağa çıkan vatandaşların maske taktıkları ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.
Sokağa çıkan bir çift, "Çok fazla sıkıldık evde sokağa çıktık çok mutluyuz. Bu zamanı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Allah bizleri en kısa zamanda bu sıkıntılı günlerden kurtarsın" diye dua etti.
Belediye hoparlöründen yapılan duyurularla ise risk oluşturmaması ve sosyal mesafenin korunması için dışarı çıkma kısıtlaması olmayan vatandaşlardan, 65 yaş üstü vatandaşlar ile karşı karşıya gelmemeleri için çok zaruri bir sebepleri olmadığı sürece gönüllü olarak evde kalmaları istendi.
Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “ ’Çimeni, güneşi, insanları özledik’. Bunlar bugün dışarı çıkan 65 yaş üstü büyüklerimizin dilinden dökülen sadece bir kaç cümle. Biz de sizleri çok özledik. Hep birlikte vakit geçireceğimiz sağlıklı güzel günlere" ifadelerini kullandı.
Sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyan Suluovalı vatandaşlar, güneşli havada gezmenin tadını doyasıya çıkardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBurcu Esmersoy: Bu hayatta utanacak bir şeyim yokBurcu Esmersoy: Bu hayatta utanacak bir şeyim yok
PARTNERFerhan Şensoy'dan Müjde Ar itirafıFerhan Şensoy'dan Müjde Ar itirafı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’ndan Korona virüs ile ilgili yeni kararlar

Emet İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’ndan Korona virüs ile ilgili yeni kararlar

Ankara’da üst geçit çalışmaları devam ediyor

Ankara’da üst geçit çalışmaları devam ediyor

Yüzüğü parmağına sıkışan kadının imdadına AFAD yetişti

Yüzüğü parmağına sıkışan kadının imdadına AFAD yetişti

Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Bu okullar ilçeye büyük gurur yaşattılar

Bu okullar ilçeye büyük gurur yaşattılar

Yılmaz: "Su faturaları çok yüksek, düşürülmeli"

Yılmaz: "Su faturaları çok yüksek, düşürülmeli"

Amasya Namaz Vakitleri 17 Mayıs Pazar

İmsak
03:24
Sabah
05:11
Öğle
12:38
İkindi
16:33
Akşam
19:55
Yatsı
21:34

Amasya Nöbetçi Eczaneler17 Mayıs Pazar

Kübra Eczanesi
Merkez
Maden Eczanesi
Merkez
Kılıç Eczanesi
Goynucek
Hayat Eczanesi
Gumushacikoy
Hacıoğlu Eczanesi
Merzifon
Derman Eczanesi
Suluova
Aydınlar Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Amasya'da 156 yıllık bando geleneği sokağa taşındı

Amasya'da 156 yıllık bando geleneği sokağa taşındı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Amasya'da ramazanda 156 yıllık "bando" geleneği

Amasya'da ramazanda 156 yıllık "bando" geleneği

İsviçre'den getirilen 155 Türk vatandaşı Amasya'da yurda yerleştirildi

İsviçre'den getirilen 155 Türk vatandaşı Amasya'da yurda yerleştirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.