Sokaklarda dev dezenfektan çeşmeleri

Süleymanpaşa Belediyesi, korona virüsü salgını ile mücadelede Namık Kemal Üniversitesi ile güçlerini birleştirerek salgının yayılmasının önüne geçmek için çok önemli bir hizmete imza attı. Dezenfektan Çeşmeleri ile vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırılmaya başlandı.

Süleymanpaşa Belediyesi, diğer yandan vatandaşların kişisel tedbirlerini daha güvenli bir şekilde uygulayabilmeleri için Namık Kemal Üniversitesi ile birlikte yer ve yüzey dezenfektanı hizmeti başlatmış oldu. Dileyen herkes, evlerini, apartmanlarını, işyerlerini, araçlarını dezenfekte etmek için Dezenfektan Çeşmelerinden yer ve yüzey dezenfektanı alabilecek. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel şöyle konuştu:

“Namık Kemal Üniversitesi, salgınla mücadelede çok önemli bir çalışma gerçekleştirerek gerçekleştirerek taşın altına taşınmasını koymuş oldu. Üniversitemiz üret yer ve yüzey dezenfektanını özel olarak hazırladığımız ve farklı noktaya yerleştirdiğimiz çeşmelerden hemşehrilerimize ulaştırıyoruz. Bu hizmet tamamen ücretsiz. Biz de üniversitemize bu ürün için bir bedel ödemiyoruz. Üretimi üniversite, dağıtımını biz gerçekleştiriyoruz. 1 ton suya 1 kg karıştırarak yüzey ve yer dezenfektanı elde etmek. Vatandaşımız istediği gibi buralardan dezenfektan temin edip evini, apartmanı, arabasını vs. ilaçlayıp dezenfekte edebilecek. Piyasada çok ürün var hangisine güveneceksin, ne olacak, bilmiyorsun. Sonuçta insan sağlığını etkiliyor, direkt soluyorsun ıslattığın yeri de. Üniversitenin böyle bir konuda bize destek olması hem Süleymanpaşa için hem bölge için bence çok önemliydi. Sayın Rektörümüz nezdinde emeği geçen herkese vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum.”

Ürünün el dezenfeksiyonunda kullanılamayacağı uyarısında bulunan Yüksel, “El dezenfektanı değil, odaların, apartmanların, otobüslerin, arabaların dezenfeksiyonunda kullanacak vatandaşlarımız. El dezenfektanı üretim çalışması ayriyeten devam ediyor. Buradan hatırlatmış olalım, değerli hemşehrilerimiz bu ürünü kişisel temizliklerinde kullanmasınlar. Yalnızca yüzey ve yerlerin arındırılmasında kullanılabiliyor. Salgından korunmaya farklı sorunlara davetiye çıkarmayalım ”dedi.

