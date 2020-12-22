Sokaklarda dezenfeksiyon çalışması

Bütün dünyayı yaklaşık bir yıldır etkisi altına alan ve hayatı olumsuz etkileyen korona virüsü salgını ile ilk günden bu yana mücadeleye devam eden Süleymanpaşa Belediyesi, hafta sonu uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında da çalışmalarını aynı hızla sürdürdü.

Merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelerde de dezenfeksiyon çalışmaları yürüten Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sık kullanılan cadde ve sokaklarda, kamu binaları ile hastane girişlerinde, otobüs duraklarında titizlikle dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştiriyor.

Kırsal mahallelerde ise muhtarlık binaları, çöp konteynerleri, cami girişleri gibi alanlar arındırılarak salgının kırsal mahallelerde yayılmasının önüne geçilmiş oldu. Özel kıyafet ve ekipmanlarla çalışan ekipler, ayrıca dezenfeksiyon işlemlerinde kullanılan taşıt ve ekipmanları da özenle arındırıyorlar.

Dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra şehrin dört bir yanında yer ve yüzey temizliğinde kullanılabilen dezenfektan çeşmeleri yerleştirilmeye devam ediyor. Namık Kemal Üniversitesi ile Süleymanpaşa Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen uygulama ile vatandaşlar dezenfektan çeşmelerinden ücretsiz olarak temin ettikleri solüsyonların yardımıyla evlerini, araçlarını ve işyerlerini dezenfekte edebiliyorlar.

Salgına karşı mücadelesini amansızca sürdüren Süleymanpaşa Belediyesinin hastalığın ortadan kalktığı güne kadar tedbirleri sıkı sıkıya uygulamaya devam edeceği belirtilirken, aşı çalışmalarının son aşamaya geldiği, bu son dönemeçte sorun yaşamamak adına vatandaşların kişisel tedbirlerinden taviz vermemeleri, maske, mesafe ve temizlik kurallarına hassasiyetle uymaya devam etmeleri çağrısı yapıldı.



