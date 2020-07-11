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Sokaklarda maskeli dilenciler

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 11.07.2020 13:16 | Son Güncelleme

Eskişehir’de vatandaşların yoğun olduğu Sıcak Sular Bölgesi’nde yardım isteyen maskeli dilenciler dikkat çekiyor.Korona virüs tedbirleri kapsamında Eskişehir’de maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmıştı.

Sokaklarda maskeli dilenciler

Eskişehir’de vatandaşların yoğun olduğu Sıcak Sular Bölgesi’nde yardım isteyen maskeli dilenciler dikkat çekiyor.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Eskişehir’de maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmıştı. Yabancı uyruklu olduğu anlaşılan küçük bir kız ve yaşlı kadının maske takarak vatandaşlardan para istemesi dikkat çekti. Bazı vatandaşlar yardım ederken bazıları da sosyal mesafeye dikkat etmedikleri gerekçesiyle tepki gösterdi. Küçük kız kaldırımda otururken yaşlı kadın kaldırımda durarak yardım bekledi. Dilencilerin birbirleriyle yakın mesafede durarak aynı güzergâhta beklemeleri dikkatlerden kaçmadı.

Sokaklarda maskeli dilenciler

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