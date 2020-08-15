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Sokaklardaki can dostlar tedavi ediliyor

HAKKARİ HABERLERİ  | 15.08.2020 12:12 | Son Güncelleme

Hakkari Belediyesi ekiplerince şehrin çeşitli yerlerinde bulunan sokak hayvanlarının tedaviye muhtaç ve yaralı olanları belediye bünyesinde bulunan hayvan barınağına getirilip ön muayeneden geçiriliyor.Hakkari Belediyesi Veteriner işleri Müdürlüğü ekipleri, 112’den gelen ihbar üzerine Gopsı TOKİ karayollu üzerinde araç altında kalan Alman Kurt cinsi köpeği ile başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Sivas cinsi Kangal anne köpeğin tedavisini yapıp müşahede altına aldı.

Sokaklardaki can dostlar tedavi ediliyor

Hakkari Belediyesi ekiplerince şehrin çeşitli yerlerinde bulunan sokak hayvanlarının tedaviye muhtaç ve yaralı olanları belediye bünyesinde bulunan hayvan barınağına getirilip ön muayeneden geçiriliyor.
Hakkari Belediyesi Veteriner işleri Müdürlüğü ekipleri, 112’den gelen ihbar üzerine Gopsı TOKİ karayollu üzerinde araç altında kalan Alman Kurt cinsi köpeği ile başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Sivas cinsi Kangal anne köpeğin tedavisini yapıp müşahede altına aldı. Sokak hayvanlarını beslenme ve barınma gibi tüm ihtiyaçlarını karşılayarak yaralı hayvanlara anında müdahale eden belediye ekipleri, vatandaşların bu konuda çok duyarlı olduklarını belirttiler.
Vatandaşlar ise ”Sokak hayvanlarına sahip çıkmak bizlerin en önemli görevlerindendir. Onlar bizlere Allah’ın emanetidir. Can dostlarımızın tüm ihtiyaçları belediyemiz ekiplerince karşılanıp, tedavisi tamamlanana kadar en iyi şartlarda ağırlanıyor. Bu hassasiyetten dolayı belediye ekiplerine teşekkür ediyoruz” dediler.

Sokaklardaki can dostlar tedavi ediliyor

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