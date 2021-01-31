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Sokakların sessizliğe büründüğü Bayburt’ta belediye ekiplerinden karla mücadele çalışması

31.01.2021 09:34 | Son Güncelleme:
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Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında hafta sonları getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında Bayburt sokakları sessizliğe bürünürken belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürdü.Ülke genelinde 29 Ocak 21.00’de başlayan ve 1 Şubat Pazartesi 05.00’te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Bayburt’ta cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında hafta sonları getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında Bayburt sokakları sessizliğe bürünürken belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürdü.
Ülke genelinde 29 Ocak 21.00’de başlayan ve 1 Şubat Pazartesi 05.00’te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Bayburt’ta cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor. Vatandaşlar kurallara riayet edip evlerine kapanırken, kentin en işlek meydan ve caddeleri kısıtlamadan muaf olanlara kaldı. Bayburt Belediyesi karla mücadele ekipleri de vatandaşların yokluğunda kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.
Belediye ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için rampa yerlerdeki karı küreyerek ardından tuzlama yaptı. Kaldırımların karı ise ekipler tarafından kürekle kazınarak süpürüldü.
Öte yandan Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Bayburt’ta bugünde kar yağışı beklendiği belirtildi.
Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Bayburt merkez ve Demirözü’nde 5, Aydıntepe’de 8, Kop Kayak Merkezinde 10 derece olarak ölçüldü.

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