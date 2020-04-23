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Sokakta dolaşmadılar, koronaya bulaşmadılar, ödülü kaptılar

TOKAT HABERLERİ  | 23.04.2020 15:01 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Tokat’ın Niksar ilçesinde ‘niksardolasmakoronayabulasma’ etiketiyle sosyal medyada düzenlenen video yarışmasında; Niksar Kaymakamlığınca oluşturulan Değerlendirme Komisyonu tarafından dereceye giren çocukların ödülleri verildi.Niksar Kaymakamı İlhami Doğan beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Şerifler ile birlikte ödül almaya hak kazanan çocukları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında ziyaret ederek kazandıkları ödülleri teslim etti.Korona virüs olayına duyarlı davranarak, video etkinliğiyle farkındalık oluşturan çocukları tebrik eden Niksar Kaymakamı İlhami Doğan; “korona virüs salgınından dolayı çocuklarımızın dışarı çıkmamaları ve halka da mesajlar vermeleri adına ‘niksardolasmakoronayabulasma’ adıyla video etkinliği düzenledik.

Sokakta dolaşmadılar, koronaya bulaşmadılar, ödülü kaptılar

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Tokat’ın Niksar ilçesinde ‘niksardolasmakoronayabulasma’ etiketiyle sosyal medyada düzenlenen video yarışmasında; Niksar Kaymakamlığınca oluşturulan Değerlendirme Komisyonu tarafından dereceye giren çocukların ödülleri verildi.
Niksar Kaymakamı İlhami Doğan beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Şerifler ile birlikte ödül almaya hak kazanan çocukları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında ziyaret ederek kazandıkları ödülleri teslim etti.
Korona virüs olayına duyarlı davranarak, video etkinliğiyle farkındalık oluşturan çocukları tebrik eden Niksar Kaymakamı İlhami Doğan; “korona virüs salgınından dolayı çocuklarımızın dışarı çıkmamaları ve halka da mesajlar vermeleri adına ‘niksardolasmakoronayabulasma’ adıyla video etkinliği düzenledik. Çok fazla katılım oldu, çocuklarımız bu videolarla farkındalık oluşturdular. Halkımızın korona virüse karşı daha çok bilinçlenmesi adına olumlu bir etkinlik olduğunu düşünüyoruz. Bizde bu etkinliğe katılan çocuklarımızı çeşitli hediyelerle ödüllendirmek istedik. Bu ödülleri de yine çocuklarımızın özel günü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında kendilerine vermeyi uygun gördük. Bu etkinliğe katılan tüm çocuklarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınının 100. Yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirten Kaymakam Doğan; “Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, bu vatan için canını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, yaşama sevincimizin sürekli olması dileğiyle tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum” diye konuştu.

Sokakta dolaşmadılar, koronaya bulaşmadılar, ödülü kaptılar

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Tokat Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:03
Sabah
05:37
Öğle
12:37
İkindi
16:24
Akşam
19:28
Yatsı
20:55

Tokat Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Akademi Eczanesi
Merkez
Dilek Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Özen Eczanesi
Merkez
Nur Eczanesi
Erbaa
50.Yıl Eczanesi
Niksar
Tekeli Eczanesi
Turhal
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