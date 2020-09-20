Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı "Maskeni Tak, Mesafeni Koru, Hamleni Yap" sloganı ile Türkiye Satranç Federasyonu’nun Sokakta Satranç Var projesi kapsamında Adana’nın farklı 7 noktasında Adanalıları satranç ile buluşturdu.

Seyhan ilçesinde Atatürk Parkı, Merkez Park, Gondol Marina ve Büyük Saat, Çukurova ilçesinde Duygu Kafe, Turgut Özal Bulvarı, Yüreğir ilçesinde de PTT Evleri Kavşağı’nda satranç meraklıları biraraya geldi.

Satranç sporuna teşvik etmek ve farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinlikte Covid-19 nedeniyle maske ve mesafe kuralına uyan yüzlerce Adanalı satranç oynadı.

