Sokakta sigara içme yasağı sigaradan kurtulmak için fırsat

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Akupunktur Uzmanı ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 81 ilde başlayan sokakta sigara içme yasağı bu kötü alışkanlıktan kurtulmak için fırsat. Saç teli akapunktur iğneleriyle yapılan tedaviyle ağrısız ilaçsız sigara bağımlılığından 15 günde kurtulabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Koran, koronavirüse karşı 81 ilde uygulanmaya başlayan caddeler, meydanlar, park, bahçeler gibi açık havada sigara içme yasağının sağlıklı bir hayata başlamak için büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

Koran, pek çok ölümcül ve kronik hastalığa yol açan sigaranın ilaçsız, yoksunluk sendromu çekmeden kısa süre içinde akupunktur tedavisiyle bırakılabileceğini kaydetti.

Koran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sigara bırakmada akupunktur seansları hem kulaktan hem de vücuttan yapılıyor. Saç teli kalınlığında iğneler kullanıldığı için ağrısız bir tedavidir. Ayrıca vücuda kimyasal madde ya da ilaç verilmediği için de yan etkisi olmayan bir tedavidir. Sigara bırakmada akupunktur tedavisi 2 haftalık bir süreç. Özellikle nikotin yoksunluğu yaşanan ilk 3 gün her gün seans düzenlemekte fayda vardır. Nikotin yoksunluğu ilk seansta azalmaya başlayarak 2 haftalık süre içinde toplam 6-7 seans sonunda yok olacaktır.