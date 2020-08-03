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Sokakta yaralı bulundu, Büyükşehir Belediyesi tedavi etti

SAMSUN HABERLERİ  | 03.08.2020 12:39 | Son Güncelleme

Nisan ayında karın bölgesindeki yarayla sokakta bulunarak Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Merkezi’ne getirilen kedi iyileşti.Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından sokakta yaralı halde bulunan kedi, Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Merkezi’nde tedavi edildi.

Nisan ayında karın bölgesindeki yarayla sokakta bulunarak Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Merkezi’ne getirilen kedi iyileşti.
Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından sokakta yaralı halde bulunan kedi, Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Merkezi’nde tedavi edildi. Karın bölgesinde bulunan şiddetli enfeksiyon nedeniyle ilk müdahalesi yapılan kedi, 2 hafta süren tedavinin ardından iyileşti. Büyükşehir Belediyesi’ne ait ‘Kedi Kasabası’nın da adeta maskotu olan kediye ‘Şila’ adı verildi.
Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi Veteriner Hekimi Begüm Gönülay, “Bize geldiğinde açık yara sebebi ile tüm karın bölgesindeki deri dokusu nekroze (doku ölümü) olmuş ve yara bölgesi açılmıştı. Şiddetli enfeksiyonu vardı. İlk müdahalesini yaptıktan sonra enfeksiyonu kontrol altına aldık ve yara bölgesini iki haftalık bir süreçte iyileştirmeyi başardık. Ardından kısırlaştırdık ve şu an kedi kasabamızda bizim misafirimiz. Adını Şila koyduk. Bize çok alıştı” dedi.

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