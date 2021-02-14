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Sokaktaki canlar kara kışta yalnız kalmadı

14.02.2021 19:19 | Son Güncelleme:
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Süleymanpaşa Belediyesi, şiddetli kar yağışı nedeniyle soğukla mücadele eden sokak hayvanlarının yiyecek bulma sorunu yaşamaması için şehrin muhtelif noktalarında kedi ve köpek maması dağıtımı gerçekleştirdi.Sokakta yaşayan hayvanların sert kış şartlarında beslenme ihtiyacını karşılamasına destek olmak amacıyla, Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Birimi ekipleri, şehrin dört bir yanında daha önce kedi ve köpekler için oluşturulan alanlara kuru mama bıraktı.Sokağa çıkma kısıtlaması ve ağır kış şartlarının bastırması nedeniyle hayvanseverlerin de desteğinden mahrum kalan sokak hayvanlarının imdadına yetişen Süleymanpaşa Belediyesine bağlı ekipler, her hafta sonu gerçekleştirdikleri rutin mama takviyesi çalışmalarına ek olarak takviye mama desteği gerçekleştirdi.

Süleymanpaşa Belediyesi, şiddetli kar yağışı nedeniyle soğukla mücadele eden sokak hayvanlarının yiyecek bulma sorunu yaşamaması için şehrin muhtelif noktalarında kedi ve köpek maması dağıtımı gerçekleştirdi.
Sokakta yaşayan hayvanların sert kış şartlarında beslenme ihtiyacını karşılamasına destek olmak amacıyla, Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Birimi ekipleri, şehrin dört bir yanında daha önce kedi ve köpekler için oluşturulan alanlara kuru mama bıraktı.
Sokağa çıkma kısıtlaması ve ağır kış şartlarının bastırması nedeniyle hayvanseverlerin de desteğinden mahrum kalan sokak hayvanlarının imdadına yetişen Süleymanpaşa Belediyesine bağlı ekipler, her hafta sonu gerçekleştirdikleri rutin mama takviyesi çalışmalarına ek olarak takviye mama desteği gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca belirlenen noktaların dışında sokak hayvanlarının toplu olarak bulunduğu tespit edilen yeni alanlara da kuru mama bırakarak kedi ve köpeklerin zorlu hava şartlarında aç kalmalarının önüne geçiyor.
Konuyla ilgili olarak Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Birimi tarafından yapılanan açıklamada, kar yağışı ve zorlu hava koşulları ortadan kalkana kadar sokak hayvanlarına mama takviyesinin sürdürüleceği ifade edildi.

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