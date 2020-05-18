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Sokaktaki canlar sahipsiz bırakılmıyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 18.05.2020 16:37 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi, hava sıcaklığının arttığı ve sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde, sokakta yaşayan hayvanları unutmayarak besleme yapmaya devam ediyor.Tepebaşı Belediyesi, sokak hayvanları için gerçekleştirdiği besleme faaliyetlerini aksatmadan sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi, hava sıcaklığının arttığı ve sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde, sokakta yaşayan hayvanları unutmayarak besleme yapmaya devam ediyor.
Tepebaşı Belediyesi, sokak hayvanları için gerçekleştirdiği besleme faaliyetlerini aksatmadan sürdürüyor. Hava sıcaklığındaki artışın yanı sıra sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla yiyecek ve su bulmakta zorlanan hayvanlar, belediye ekipleri tarafından şefkatle besleniyor. Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki alanlara kuru mama ve su bırakarak, sokak hayvanlarının imdadına yetişiyor. Yetkililer, vatandaşlardan da sokak hayvanları için kapı önlerine su ve kuru mama bırakabileceğini hatırlatıyor.

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