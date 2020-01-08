YURTHABER
  4. Sokaktaki canlılara mama desteği

Sokaktaki canlılara mama desteği

ANKARA HABERLERİ  | 08.01.2020 11:37 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesi, sokakta yaşayan hayvanlar için soğuk kış günlerinde kuru mama dağıtımına başladı.Çankaya Belediyesi, sokakta yaşayan hayvanlar için hava sıcaklığının eksilere ulaştığı soğuk kış döneminde kuru mama dağıtımına başladı.

Çankaya Belediyesi, sokakta yaşayan hayvanlar için soğuk kış günlerinde kuru mama dağıtımına başladı.
Çankaya Belediyesi, sokakta yaşayan hayvanlar için hava sıcaklığının eksilere ulaştığı soğuk kış döneminde kuru mama dağıtımına başladı. Kış dönemi yiyeceğe ulaşmakta güçlük çeken sokak hayvanları için yapılan çalışma Dikmen, Oran, Kırkkonaklar, Bademlidere, Zafartepe, Yaşamkent, Türkkonut, Dodurga, Konutkent, Çayyolu, Yakup Abdal bölgelerinde yoğunlaştırıldı. Mevcut mama stoğundan sokaktaki canları da beslediklerini dile getiren yetkililer, “Kış aylarında özellikle kar yağışı ve don olayının görüldüğü zamanlarda sokak hayvanlarının yiyeceğe ulaşması çok zor oluyor. Çankaya Belediyesi olarak bölgelere kuru mama desteğinde bulunuyoruz. Çalışmalarımızı bölgedeki yerel hayvan görevlileri ve hayvanseverlerle birlikte yapıyoruz” dedi.
Çankaya Belediyesi. Dikmen, Kırkkonaklar, Ümitköy, Çayyolu, Bademlidere, Oran, 100. Yıl gibi 15 farklı semtte bulunan besleme alanlarına ise günaşırı kamu kurumlarının yemekhanelerinden alınan artık yemekleri bırakıyor. Besleme noktaları insan nüfusunun az olduğu bölgelerde oluşturuluyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İçini gören şaşkına döndü! İşte otomobil devinin yeni aracı İçini gören şaşkına döndü! İşte otomobil devinin yeni aracı
Başkan Çetin’den Hanım Evlerine ziyaretBaşkan Çetin’den Hanım Evlerine ziyaret
Muhtarlara erken yaşta evlilik uyarısıMuhtarlara erken yaşta evlilik uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Bunalıma girdi, kendini astı

Bunalıma girdi, kendini astı

Yağışlar Bayramdere barajına hayat veriyor

Yağışlar Bayramdere barajına hayat veriyor

Tatil edilen okulu su bastı, tatil bir gün daha uzatıldı

Tatil edilen okulu su bastı, tatil bir gün daha uzatıldı

Mersin'de selin sürüklediği 20 araçta hasar oluştu

Mersin'de selin sürüklediği 20 araçta hasar oluştu

Ankara Namaz Vakitleri 8 Ocak Çarşamba

İmsak
06:34
Sabah
08:03
Öğle
13:00
İkindi
15:25
Akşam
17:46
Yatsı
19:11

Ankara Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Çarşamba

Anadeva Eczanesi
Cankaya
Aytaç Eczanesi
Cankaya
Cadde Tunus Eczanesi
Cankaya
Emek Şifa Eczanesi
Cankaya
Evren Eczanesi
Cankaya
Selin Aksu Eczanesi
Cankaya
Yeşil Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

1 senede 4 ton topladılar!

1 senede 4 ton topladılar!

Diyanet İşleri Başkanı'ndan tabure ve sandalye açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı'ndan tabure ve sandalye açıklaması

Ankara'da dorse hırsızlarına operasyon

Ankara'da dorse hırsızlarına operasyon

Utanç sitelerinin son gözdesi azdırıcı damla

Utanç sitelerinin son gözdesi azdırıcı damla

Türkiye'nin bir ucundan bir ucu 8 saat

Türkiye'nin bir ucundan bir ucu 8 saat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.