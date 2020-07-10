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Sokaktaki köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı

AYDIN HABERLERİ  | 10.07.2020 02:56 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir vatandaş sokak ortasında köpeği kalça kısmından bıçakla yaraladı.

Sokaktaki köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir vatandaş sokak ortasında köpeği kalça kısmından bıçakla yaraladı. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay Kadınlar Denizi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.A. isimli bir kişi evinin önünde bulunan sokak köpeğini henüz bilinmeyen bir nedenle kalça kısmından elindeki bıçak ile yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan köpeğe ilk müdaheleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Polis ekiplerine haber veren çevre sakinleri V.A. isimli kişinin evinin önünde dakikalarca bekleyerek olaya tepki gösterdi. Olay yerine gelen polis ekipleri köpeğe bıçakla saldıran V.A.’yı ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Şehit Fuat Kaplan Polis Karakolu’na giden hayvanseverler köpeği bıçaklayan V.A.’dan şikayetçi oldu.

Sokaktaki köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı

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