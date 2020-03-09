Söke ADD’den “90 Türk Kadının Fotoğrafları” Sergisi

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Söke Şubesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü nedeniyle başarıları ile isim yapmış 90 Türk Kadının fotoğraflarını sergiledi.

Serginin açılış kurdelesini derneğin kurucu üyesi 91 yaşında ki Ruhsar Karadeniz ve Söke Belediye Başkan Yardımcısı Devrim Yerli birlikte kestiler. Katılımcılar arasında Söke Belediye Meclis Üyesi Yasemin Gürsoy ve çeşitli STK’ların temsilcileri de yer aldı. ADD Söke Şubesi Başkanı Makbule Erdoğan, Aydın çevresinde bir ilk olma özelliği taşıyan serginin en büyük amacının geçmiş Türk kadınları ile günümüz kadınlarının çağdaşlık ve başarı anlamındaki farklılıklarını gözler önüne sermek olduğunu söyledi.

Erdoğan açıklamasında; “Ne yazık ki günümüz kadınları gelişmişlikten çok uzaktalar. Yıllar evvel o çetin şartlarda bu kadar büyük başarılar kazanmış olan kadın günümüz de ne yazık ki yalnızca evlenip kocasına ve çocuğuna bakmak zorunda kalan pasif bir hayatın içinde yok olmaktadır. İlerlemek şöyle dursun bunca teknolojik yenilik ve gelişmeye rağmen kadınlar oldukları yerde saymaktadırlar” dedi.

Sökeli kadınların duyurulara rağmen yeterli ilgiyi göstermediğinden de yakınarak sitemli konuşan dernek yönetimi, Bedesten Sanat Galerisi’nde hafta boyunca açık kalacak sergiye tüm vatandaşları davet ettiler.

