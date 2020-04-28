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Söke AK Parti’nin yeni yönetimi onaylandı

AYDIN HABERLERİ  | 28.04.2020 21:27 | Son Güncelleme

Nisan ayı başında AK Parti Söke İlçe Başkanlığına Sibel Menderes atanmıştı.Sibel Menderes’in Başkanlığında görev yapacak İlçe Yönetim Kurulu genel merkez tarafından onaylandı.Ak Parti Genel Merkezi tarafından onaylanan Sibel Menderes başkanlığındaki 30 kişilik listede şu isimler yeraldı: Ayla Kuru, Ayhan Demirci, Abdülbaki Bakanoğlu, Ahmet Özdemir, Cengiz Aküren, Dilek Temiz, Sedat Akalın, Faruk Özbaşlı, Funda Atilla, Gülsüm Başer, Hatice Aşkınoğlu, Halit Usluoğlu, Hilmi Özcan, Hüseyin Dedeoğlu, Hüseyin Keçe, Hüseyin Orta, Hüseyin Palabıyık, Kemal Akgün, Mahküm Onay, Mehmet Çınar, Mehmet Kabasakal, Mehmet Yörük, Muharrem Pınar, Mustafa Gürkan Kavak, M.Nedim Mumcu, Nuri Ozan, Ertürk Küçükoğlu, Muzaffer Şanlı, Ümit Güç.

Söke AK Parti’nin yeni yönetimi onaylandı

Nisan ayı başında AK Parti Söke İlçe Başkanlığına Sibel Menderes atanmıştı.
Sibel Menderes’in Başkanlığında görev yapacak İlçe Yönetim Kurulu genel merkez tarafından onaylandı.
Ak Parti Genel Merkezi tarafından onaylanan Sibel Menderes başkanlığındaki 30 kişilik listede şu isimler yeraldı: Ayla Kuru, Ayhan Demirci, Abdülbaki Bakanoğlu, Ahmet Özdemir, Cengiz Aküren, Dilek Temiz, Sedat Akalın, Faruk Özbaşlı, Funda Atilla, Gülsüm Başer, Hatice Aşkınoğlu, Halit Usluoğlu, Hilmi Özcan, Hüseyin Dedeoğlu, Hüseyin Keçe, Hüseyin Orta, Hüseyin Palabıyık, Kemal Akgün, Mahküm Onay, Mehmet Çınar, Mehmet Kabasakal, Mehmet Yörük, Muharrem Pınar, Mustafa Gürkan Kavak, M.Nedim Mumcu, Nuri Ozan, Ertürk Küçükoğlu, Muzaffer Şanlı, Ümit Güç.

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