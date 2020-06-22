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Söke Belediyesi Burunköy Mahallesi mezarlık yolundaki çalışmaları tamamlandı

AYDIN HABERLERİ  | 22.06.2020 17:56 | Son Güncelleme

Aydın’ın Söke ilçesi Burunköy Mahalesi’ndeki mezarlık yolu parke taşı döşeme işi tamamlandı.

Aydın’ın Söke ilçesi Burunköy Mahalesi’ndeki mezarlık yolu parke taşı döşeme işi tamamlandı. Mezarlık yolunun parke taşı ile kaplanması vatandaşları memnun etti.
Vatandaşların zorla yürüyerek çıkmak zorunda kaldıkları yol, Söke Belediyesi ekipleri tarafından parke taşı döşenerek kullanışlı hale getirildi. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel’in verdiği sözü yerine getirdiğini belirten Burunköy Mahalle Muhtarı Muharrem Kaçar sevinçlerini dile getirirken, "Burada bulunan evlerde yaşayan vatandaşlar bir çuvalı veya aldıkları tüpü bu çağda eşek sırtında taşıyordu. Araçların çıkması imkansızdı. Yapılan çalışmayla yolumuz açıldı. Ayrıca yukarıda bulunan mezarlık yolu yetersiz kalıyordu. Bu yol mezarlığa alternatif bir yol oldu. Bu yol bizim için hayaldi, Levent Başkanımızla gerçek oldu. Söke Belediye Başkanımız Levent Tuncel’e ve belediye ekiplerine çok teşekkür ediyorum" dedi.
Çalışma yapılan alanın fiziki zorluklarından da bahseden Muhtar Kaçar, kazma küreklerle yol çalışması yapan Söke Belediyesi Şantiye ekiplerine de ayrıca teşekkür etti. Muhtar Kaçar Burunköy Mahallesi’nde yapılan yol çalışmalarının devam ettiğini ve yakın zamanda mahallede yol sorunu diye bir konunun kalmayacağını söyledi.

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