Söke Belediyesi çalışanlarına bayram önü ödeme yapacak

Söke Belediyesi işçi personelin maaş ödemelerinin bayramdan sonraya kalması nedeniyle Kurban Bayramı’nı rahat geçirmeleri için ödeme yapılacak.

Kadrolu işçilere 13 günlük yasal ikramiye ödemeleri erkene alınırken, KHK’lı işçilere 1.000 (Bin) TL avans ödeme yapılacak. Kadrolu işçilerin ödemeleri 26 Temmuz, KHK’lı işçilerin ödemeleri ise 27 Temmuz tarihinde hesaplarında olacağı belirtildi.

Bayram öncesi personeline nefes aldıracak kararı alan Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, personelinin yanında olduğunu gösterirken; alınan ödeme kararı Söke Belediyesi işçilerine çifte bayram yaşatacak.

İşçilerinin her zaman yanında olduğunu belirten Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; "Gönlümüz daha fazlasını yapmak ister. İşçilerimizin Bayramı aileleri ile gönül rahatlığıyla geçirmeleri için hafta başında ödemelerini yapacağız. Şimdiden her birine mutlu bayramlar diliyorum" dedi.

