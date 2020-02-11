YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Söke Belediyesi ‘Giysi Bank’ gönül köprüsü Kuruyor

Söke Belediyesi ‘Giysi Bank’ gönül köprüsü Kuruyor

AYDIN HABERLERİ  | 11.02.2020 11:30 | Son Güncelleme

Söke Belediyesi, kullanılabilir durumdaki ihtiyaç fazlası giysileri alıyor, ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyor.Bağışçılardan toplanan giysiler, Bedesten Çarşı’da bulunan Giysi Bank aracılığı ile vatandaşlara dağıtılıyor.

Söke Belediyesi, kullanılabilir durumdaki ihtiyaç fazlası giysileri alıyor, ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyor.
Bağışçılardan toplanan giysiler, Bedesten Çarşı’da bulunan Giysi Bank aracılığı ile vatandaşlara dağıtılıyor. Giysiye ihtiyacı olan vatandaşlar Giysi Bank’a gelerek, istedikleri kıyafetleri düzenli şekilde alabiliyor.
Söke Belediyesi’nden yapılan açıklamada; “Vatandaşlarımız ihtiyaç fazlası ve kullanılabilir durumdaki giysilerini ya da giysi bağışlarını Söke Belediyemize ulaştırmaya devam edebilirler. Giysiler Bedesten Giysi Bank’a ulaştırılabileceği gibi Söke Belediyesi Semt Evleri’ne de bırakılabilir. Ayrıca 444 21 93 numaralı telefondan Söke Belediyesi’ne ulaşan vatandaşlar, kıyafet yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilir” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Samsun’da 9 ilçede bazı okullarda taşımalı eğitime bir günlük ara verildi

Samsun’da 9 ilçede bazı okullarda taşımalı eğitime bir günlük ara verildi

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

Karabük'te Eskipazar ve Yenice ilçelerinde eğitime kar engeli

Karabük'te Eskipazar ve Yenice ilçelerinde eğitime kar engeli

Ordu'da iki katlı tarihi bina yandı

Ordu'da iki katlı tarihi bina yandı

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Kahramanmaraş'ın 5 ilçesinde soğuk hava ve buzlanma nedeniyle okullar tatil edildi

Kahramanmaraş'ın 5 ilçesinde soğuk hava ve buzlanma nedeniyle okullar tatil edildi

Aydın Namaz Vakitleri 11 Şubat Salı

İmsak
06:35
Sabah
07:57
Öğle
13:28
İkindi
16:22
Akşam
18:49
Yatsı
20:05

Aydın Nöbetçi Eczaneler11 Şubat Salı

Doruk Eczanesi
Merkez
Nilgün Eczanesi
Merkez
Özlem Eczanesi
Merkez
Umay Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Bengi Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Matematik dahisi 12 yaşındaki Eymen Kuşadası’nın gururu oldu

Matematik dahisi 12 yaşındaki Eymen Kuşadası’nın gururu oldu

Emekli Albay son yolculuğuna uğurlandı

Emekli Albay son yolculuğuna uğurlandı

Ekipler, Aydın’da kara alışık olmayan yaban hayvanları için seferber oldu

Ekipler, Aydın’da kara alışık olmayan yaban hayvanları için seferber oldu

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

Buharkent 2,5 Kilo Esrar Yakalandı

Buharkent 2,5 Kilo Esrar Yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.