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Söke Belediyesi pazarcılardan işgaliye bedeli almayacak

AYDIN HABERLERİ  | 30.03.2020 14:20 | Son Güncelleme

Söke Belediyesi, tezgahı kapatılan pazarcı esnafından işgaliye bedeli almayacak.İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda pazaryerlerinde temel gıda ürünleri dışında satış yapan tuhafiye, ayakkabı, hırdavat, zücaciye gibi ürünlerin satışı durduruldu.

Söke Belediyesi pazarcılardan işgaliye bedeli almayacak

Söke Belediyesi, tezgahı kapatılan pazarcı esnafından işgaliye bedeli almayacak.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda pazaryerlerinde temel gıda ürünleri dışında satış yapan tuhafiye, ayakkabı, hırdavat, zücaciye gibi ürünlerin satışı durduruldu. Söke Belediyesi tarafından yapılan açıklamada tezgahı kapatılan pazarcı esnafından, yeni bir genelgeye kadar işgaliye bedeli alınmayacağı belirtildi.
Korona virüs mücadelesi devam ederken, esnaflar ekonomik olarak sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel’den esnafları bu sıkıntılı süreçte rahatlatacak bir hamle daha geldi. İlçede faaliyet gösteren pazaryerlerinde, tezgahı kapatılan esnaflardan işgaliye ücreti alınmayacak.
Bilindiği gibi daha önce Belediyeye ait dükkanlarda işletmecilere yönelik getirilen kira bedellerinin iki ay ötelenmesi ve genelgeyle kapatılan iş yerlerinden kira alınmayacağı açıklanmıştı.

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