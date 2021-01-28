YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Söke Belediyesi personeli Mustafa Kösem’in talihsiz ölümü üzüntü oluşturdu

Söke Belediyesi personeli Mustafa Kösem’in talihsiz ölümü üzüntü oluşturdu

28.01.2021 11:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Söke ilçesinde banyoda düşen 50 yaşındaki Mustafa Kösem, yaşamını yitirdi.Olay, sabah saatlerinde Konak Mahallesi Turunç Sokakta bulunan Zehra Hanım Apartmanı’nda meydana geldi.

Aydın’ın Söke ilçesinde banyoda düşen 50 yaşındaki Mustafa Kösem, yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde Konak Mahallesi Turunç Sokakta bulunan Zehra Hanım Apartmanı’nda meydana geldi. 2 çocuk babası Mustafa Kösem’in, banyoda düştüğü ve başını sert zemine çarptığı öğrenildi. Söke Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli olan Mustafa Kösem, olay yerinde hayatını kaybederken; cumhuriyet savcılığı ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları inceleme sonrasında cenaze adli tıp kurumuna sevk edildi.
Haberi alan mesai arkadaşları başta olmak üzere yakınları evinin önüne koştu. Aynı zamanda Söke Belediyesi eski Başkan Yardımcılarından Levent Tuna’nın yeğeni olan Kösem’in kısa bir süre sonra emekli olacağı öğrenildi.
Söke’nin sevilen simalarından olan Mustafa Kösem’in genç yaşta talihsiz şekilde vefatı Söke’de üzüntü oluşturdu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyaca ünlü üniversiteye Türk rektör seçildi!Dünyaca ünlü üniversiteye Türk rektör seçildi!
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

Aydın Namaz Vakitleri 28 Ocak Perşembe

İmsak
06:46
Sabah
08:09
Öğle
13:27
İkindi
16:10
Akşam
18:34
Yatsı
19:52

Aydın Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Perşembe

Çondur Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Merkez
Gazi Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Şifa Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Bağevi hırsızları yakalandı

Bağevi hırsızları yakalandı

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Diğer Haberler

Aydın’da karla kapanan yollar açılıyor

Aydın’da karla kapanan yollar açılıyor

Aydın’da Tabakhane Deresi’nde istinat duvarı yıkıldı

Aydın’da Tabakhane Deresi’nde istinat duvarı yıkıldı

Şehir sağlığı günleri etkinliği yapıldı

Şehir sağlığı günleri etkinliği yapıldı

Aydın’da kar yağışı ile kartpostallık görüntüler oluştu

Aydın’da kar yağışı ile kartpostallık görüntüler oluştu

Tuğba Kuruyemiş, şubat ayında antepfıstığını tanıtacak

Tuğba Kuruyemiş, şubat ayında antepfıstığını tanıtacak

Yeni yılın ilk İl İstihdam ve Mesleki Kurul toplantısı yapıldı

Yeni yılın ilk İl İstihdam ve Mesleki Kurul toplantısı yapıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.