Söke Belediyesi personeli Mustafa Kösem’in talihsiz ölümü üzüntü oluşturdu

Aydın’ın Söke ilçesinde banyoda düşen 50 yaşındaki Mustafa Kösem, yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Konak Mahallesi Turunç Sokakta bulunan Zehra Hanım Apartmanı’nda meydana geldi. 2 çocuk babası Mustafa Kösem’in, banyoda düştüğü ve başını sert zemine çarptığı öğrenildi. Söke Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli olan Mustafa Kösem, olay yerinde hayatını kaybederken; cumhuriyet savcılığı ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları inceleme sonrasında cenaze adli tıp kurumuna sevk edildi.

Haberi alan mesai arkadaşları başta olmak üzere yakınları evinin önüne koştu. Aynı zamanda Söke Belediyesi eski Başkan Yardımcılarından Levent Tuna’nın yeğeni olan Kösem’in kısa bir süre sonra emekli olacağı öğrenildi.

Söke’nin sevilen simalarından olan Mustafa Kösem’in genç yaşta talihsiz şekilde vefatı Söke’de üzüntü oluşturdu.

